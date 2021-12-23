Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası yarışları sona erdi - Son Dakika

Erzurum'da 4 ülkenin katılımıyla düzenlenen Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası yarışları sona erdi.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra İran, Tacikistan ve Fas'tan 62 sporcu mücadele etti.

Bugünkü yarışların sonunda bayanlarda İranlı Atefeh Ahmadi altın madalyanın sahibi olurken, Özlem Çarıkcıoğlu gümüş, Sıla Kara da bronz madalya kazandı.

Erkeklerde İranlı sporculardan Hossein Saveh Shemshaki altın, aynı ülkenin sporcuları Seyed Morteza Jafari gümüş, Mohammad Kiyadarbandsari de bronz madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanvekili Cafer Nuroğlu, AA muhabirine, yarışlara Türkiye'den 19 erkek, 12 bayan toplamda 31 sporcunun katıldığını söyledi.

Yarışların tamamlandığını belirten Nuroğlu, "Sporcularımız dört günlük yarışmalarda son derece başarılı bir sonuç elde etti. Sporcularımızdan gayet memnunuz, yarışmaya gereken ilgiyi gösterdiler. Bundan sonraki yarışlarda da bu başarıları kendilerinden bekliyoruz. Önümüzde olimpiyatlar var ve milli takım seçmeleri yapılacak. Bu yarış olimpik sporcularımız için iyi bir antrenman oldu. Çin'de düzenlenecek olimpiyatlarda da bu başarıları bekliyoruz." dedi.

Türkiye Milli Takımı müsabakalarda 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.