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Kayak antrenörünün kuş hobisi

1 saat önce

BİTLİS'te Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde kayak antrenörü olarak görev yapan Sedat Doymaz, 3 yıl önce aldığı 2 muhabbet kuşundan aldığı yumurtalarla bugün 130'a yakın kuşa sahip oldu.

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BİTLİS'te Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde kayak antrenörü olarak görev yapan Sedat Doymaz, 3 yıl önce aldığı 2 muhabbet kuşundan aldığı yumurtalarla bugün 130'a yakın kuşa sahip oldu. Kuşları çok sevdiğini söyleyen Doymaz, boş zamanını kuşlarla geçirdiğini anlattı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde kayak antrenörü olarak görev yapan Sedat Doymaz'ın çocukluğundan bu yana tutku haline gelen kuş sevgisi görenleri şaşırtıyor. Boş zamanlarında evinin altında oluşturduğu doğal ortamda kuşlarla ilgilenen Doymaz, zaman zaman arkadaşlarına da bu kuşları hediye ediyor. 3 yıl önce aldığı 2 muhabbet kuşundan aldığı yumurtalarla bugün 130'a yakın kuşa sahip olan Doymaz, kuşları çok sevdiğini, onlarla zaman geçirmekten hoşlandığını söyledi.
Evinin bodrumunu kümes haline getiren Doymaz, beslediği muhabbet kuşlarına gözü gibi bakıyor. Güvercin sevdasıyla büyüdüğünü söyleyen Doymaz, "Bu sevda zamanla muhabbet kuşu sevdasına dönüştü. 2016 yılından beri muhabbet kuşu beslemeye başladım. Çocukluğumdan beri bende hayvan sevgisi var. Daha önce güvercin besledim farklı hayvanlarda besledim. Üç yıldır da muhabbet kuşu besliyorum. Onlarla zaman geçirmek beni çok mutlu ediyor. Elimden geldikçe boş zamanlarımda kuşlarımla ilgileniyorum. Şu an yaklaşık 80 çift kuşum var, yaklaşık 50 tanede hazır yavru kuşum var. Uğraş isteyen bir iş ama zevkli. Herkese de tavsiye ediyorum çünkü hobi olarak güzel bir uğraştır. Ürettiğim kuşları satmıyorum ama arkadaşlarıma ve dostlarıma hediye ediyorum" dedi.

- Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:54 Kaynak: DHA
gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü, bitlis, Güncel
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