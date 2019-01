Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 'nin(DAGC) Erzurum Büyükşehir belediyesi ile müşterek olarak düzenlediği gazetecilere yönelik kayak kursuna katılanlara sertifikaları verildi. Aralık ayı sonunda başlatılan Ejder 3200 Palandöken Kayak Merkezi 'ndeki Erzurum Büyükşehir Belediyesi antrenörleri nezaretinde sürdürülen kurs sona erdi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 'nde düzenlenen etkinliğe Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Vali Yardımcıları, kaymakamlar, İletişim Başkanlığı Erzurum İl Müdürü Recep Küçükece, basınla ilgili kuruluşların yöneticileri, yerel ve yaygın basın kuruluşlarından temsilciler ve çok sayıda gazeteci katıldı.Törende konuşan DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, "Erzurum kışın, kayak turizminin başkenti. Kayak bilmeyen gazeteci kalmasın sloganı ile kayak kursu başlattık. Geçen yıl ilkini düzenlemiştik. Tüm arkadaşlarımıza davette bulunduk. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde sertifikaları teslim etmek istedik. Tüm gazetecilerin bu özel gününü kutluyorum. Kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere Büyükşehir Belediye Başkanımız nezdinde teşekkür ediyoruz" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise şöyle konuştu; "Bütün çalışan gazetecilerimizin bu güzel gününü kutluyor ve tebrik ediyorum. Nice kazasız belasız yıllar diliyorum. Yine kış dolayısı ile etkinlikler devam ediyor. Bizim bir hedefimiz vardı. Kayak bilmeyen kalmasın sloganı ile başlatmış olduğumuz bu kayak yarışmaları ve öğrenimi devam ediyor. Palandöken'de Konaklı Kayak Merkezi ülkemizin ve Avrupa 'nın en önemli kayak merkezlerinden biri. Tanıtıma ihtiyacı var. Bugüne kadar tanıtımına göstermiş olduğunuz katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Desteğinizin devamını diliyoruz. Sayın vali bey ile kurduğumuz 1 milyon turist hedefi için desteklerinizi bekliyoruz. Mutlaka şehrimize turist bekliyoruz. Ebediyete intikal eden bütün basın mensubu görev şehitlerine rahmet diliyorum."Vali Okay Memiş de kayak sporunun oldukça faydalı olduğunu belirterek, "Çok güzel bir deneyim. Herkesi Palandöken ve Erzurum'a davet ediyoruz. Sertifika alan arkadaşlarımız bu deneyimi yaşadıktan sonra eminim ki kış turizmi ile ilgili daha fazla haber yapacaklar. Palandöken'i zirveye taşımak istiyoruz. El birliği ile herkese iş düşüyor" diye konuştu.Konuşmaların ardından kayak kursunu başarı ile bitiren 17 gazeteciye sertifikaları, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy tarafından birlikte verildi. - ERZURUM