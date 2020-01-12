Kayak dönüşü motosikleti otomobille çarpışan Furkan öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayak dönüşü motosikleti otomobille çarpışan Furkan öldü - Son Dakika

Kayak dönüşü motosikleti otomobille çarpışan Furkan öldü

6 saat önce

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde kayak yaptıktan sonra evine dönmek üzere yola çıkan Furkan Güleç'in (19) kullandığı motosiklet, otomobille çarpıştı.

Kayak dönüşü motosikleti otomobille çarpışan Furkan öldü, System.String[]

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde kayak yaptıktan sonra evine dönmek üzere yola çıkan Furkan Güleç'in (19) kullandığı motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Furkan Güleç hastanede yaşamını yitirdi.

Olay,  saat 18.30 sıralarında, Yeşilova'daki Salda Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Çeltikçi ilçesinde oturan Furkan Güleç, dün arkadaşıyla kayak yapmak için Salda Kayak Merkezi'ne gitti. Dün akşam saatlerinde eve dönen Furkan Güleç'in kullandığı 15 AAC 468 plakalı motosikletle Mehmet Kılıç yönetimindeki 15 LH 207 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Güleç ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Güleç, Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Furkan Güleç, daha sonra sevk edildiği Burdur Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Furkan Güleç'in cenazesi Çeltikçi ilçesinde toprağa verildi.

Öte yandan, kaza sırasında Furkan Güleç'in başında kask olup olmadığının henüz belirlenemediği ve arkadaşının dönüşte motosiklete binmek istemediği için Yeşilova otogarında indiği öğrenildi.


Devlet Hastanesi, Kayak Merkezi, Yeşilova, Salda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Bulut'un drone ile imtihanı
Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı 4,7'lik Silivri depremini bilen araştırmacıdan uyarı: Marmara'dan ziyade Doğu ve Güneydoğu'da 6 şiddetinde deprem olursa şaşırmam Konteynerde bulunan ceset olayından korkunç detaylar geldi! Kafası vücudu ayrı yerde, diğer parçaları ayrı yerde

Son Dakika Haberleri
02:46 Kütahya'da ormanlık alanda mahsur kalan belediye başkanı ve 2 işçi kurtarıldı - Son Dakika
02:42 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da - Son Dakika
02:00 Van'ın 3 ilçesinde okullara kar tatili - Son Dakika
01:58 Van'da eğitime kar engeli - Son Dakika
01:53 FLAŞ - Son Dakika
00:35 Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı - Son Dakika
23:35 4,7'lik Silivri depremini bilen araştırmacıdan uyarı: Marmara'dan ziyade Doğu ve Güneydoğu'da 6 şiddetinde deprem olursa şaşırmam - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 02:57:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayak dönüşü motosikleti otomobille çarpışan Furkan öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]