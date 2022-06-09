Kayak Federasyonu Başkan Adayı Alaftargil: "Kayakta hak ettiğimiz yerde değiliz" - Son Dakika
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Kayak Federasyonu Başkan Adayı Alaftargil: "Kayakta hak ettiğimiz yerde değiliz"

09.06.2022 16:13

Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Adayı Atakan Alaftargil, "Şu anda kayakta hak ettiğimiz yerde değiliz. Bir kayak sporcusu ve spor adamı olarak bunu kendime dert edindim. Bu derdi de inşallah nasip olursa iyi yere taşıyacağız." dedi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Adayı Atakan Alaftargil, "Şu anda kayakta hak ettiğimiz yerde değiliz. Bir kayak sporcusu ve spor adamı olarak bunu kendime dert edindim. Bu derdi de inşallah nasip olursa iyi yere taşıyacağız." dedi.

Alaftargil, AA Spor Sohbetleri'nde başkan adaylığı ve hedefleriyle ilgili soruları yanıtladı.

Kendisinin eski milli ve olimpik kayakçı olduğunu belirten Alaftargil, Türkiye'yi 2002'de ABD Salt Lake City'de yapılan Kış Olimpiyatları'nda temsil ettiğini dile getirdi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olduğunu ifade eden Alaftargil, Erzurum Kayak Kulübü ve Türk Kayak Vakfı Başkanlığı'nı yürüttüğünü vurguladı.

Alaftargil, sosyal projelerle engelli ve kırsal kesimdeki çocukları kayakla tanıştırdıklarını aktararak, "Kısacası karda doğdum, karda büyüdüm. Hayatımı bu branşa verdim." ifadelerini kullandı.

Kayakta yarınların değişmesi açısından başkan adayı olduğunu kaydeden Alaftargil, şöyle devam etti:

"Ülkemizin olimpiyat oyunlarında daha çok sporcuyla temsil edilmesini sağlamak, aynı zamanda olimpiyat oyunlarında şu anda bulunduğumuz pozisyonları geliştirmek istiyorum. Hedefimiz olimpiyat oyunlarında ilk 10. Diğer hedefimiz de başarılı, ülkemizi temsil edecek, ahlaklı sporcular yetiştirmek. Kayak branşını ülke geneline yaymak istiyoruz. Diğer müsabakalarda da kürsüleri daha fazla işgal etmek adına hem liyakatli hem de mektepli ekibimizle yola çıkalım dedik."

"Kayağımızın olduğu konum bizlere göre geride"

İmkansızlıklarla geçmiş dönemlerde çok iyi başarılar elde edildiğine dikkati çeken Alaftargil, "Son yıllarda daha çok imkan, daha çok ekonomik katkı ve TOHM merkezleri ile diğer sporcu yetiştirme merkezleri var. Hepsini bir araya toparlarsak, sporumuzun veya kayağımızın olduğu konum bizlere göre geride. Ben de 'Neden kaynakları doğru kullanıp branşı iyi bir yere götürmeyelim' düşüncesiyle yola çıktım." diye konuştu.

Alaftargil, yönetim kısmında bazı eksikliklerin olduğunu belirterek, "Bu eksiklikleri gidermek ve ay-yıldızı en iyi şekilde dalgalandırmak adına çocuklarımızı antrenman yaptırarak, daha bilimsel, daha doğru yerlere taşımak istiyoruz. Şu anda kayak branşı olarak hak ettiğimiz yerde değiliz. Bir kayak sporcusu ve spor adamı olarak bunu kendime dert edindim. Bu derdi de inşallah nasip olursa iyi yere taşıyacağız." değerlendirmesini yaptı.

"Çocuklarımızı kayak için dağlara çekmek istiyoruz"

Başkan olması halinde yapacaklarını ve hedeflerini anlatan Atakan Alaftargil, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı kayak için dağlara çekmek istiyoruz. Altyapı oluşturmak istiyoruz. Yurt dışından hocalar getirip, ülkemizdeki hocalarımızın bilgi ve birikimlerini üst seviyeye taşımayı ve ülkemizdeki hakemlerimizi uluslararası seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Sporcularımızın karda kayma sürelerini uzatmak istiyoruz. Kamp sayımızı, kayacağımızı kilometre ve gün sayısını çoğaltmamız gerekiyor."

Kayak Federasyonu Başkan Adayı Alaftargil: Kayakta hak ettiğimiz yerde değiliz
Kayak Federasyonu Başkan Adayı Alaftargil: Kayakta hak ettiğimiz yerde değiliz
Kayak Federasyonu Başkan Adayı Alaftargil: Kayakta hak ettiğimiz yerde değiliz
Kayak Federasyonu Başkan Adayı Alaftargil: Kayakta hak ettiğimiz yerde değiliz

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Kaynak: AA

Türkiye Kayak Federasyonu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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