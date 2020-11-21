Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto: "Al Disiplini yarışlarının bir etabı Davraz'da yapılacak"

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesini ziyaret eden Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, bu yıl düzenlenecek olan Alp Disiplini yarışlarının bir etabının Davraz Kayak Merkezi'nde yapılacağını söyledi.

Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Eğirdir'e gelerek, bir dizi ziyarette bulundu. Oto, ilk olarak Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç'ı ziyaret etti. Türk Silahlı Kuvvetleri kayak öğretmenleri eğitim programının değerlendirildiği ziyarette, geçen yıl başlatılan eğitim programının devamına karar verildi.

Tümgeneral Emre Tayanç'ı ziyaretlerinin ardından Eğirdir Turizmini Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) Kulübü yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Ali Oto, Davraz Kayak Merkezi ile ilgili görüşlerini paylaştı. Oto, bu yıl Alp Disiplini yarışlarından bir etabın Davraz Kayak Merkezinde yapılacağını ifade etti. Federasyon teknik kurulunda bu dönemden itibaren herhangi bir kulüple bağlantısı olmayan ve sporculuktan gelen antrenörlere görev vererek milli takım kampları ile uluslararası yarışmalarda kayırmacılığı ortadan kaldırdıklarını belirten Oto, bu şekilde hak eden sporcuların kamplara ve milli takıma girebilmelerini sağladıklarını söyledi.

Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği Kulübü (ETUDOSD) yönetim kurulu üyelerinin de düşüncelerini alıp, değerlendirmelerde bulundu. - ISPARTA