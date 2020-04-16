Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto: Başarılı bir şekilde sezonu tamamlandık - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto: Başarılı bir şekilde sezonu tamamlandık - Son Dakika Spor

Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto: Başarılı bir şekilde sezonu tamamlandık

6 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu, 2019-2020 yarışma sezonunu tamamladı.

Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto: Başarılı bir şekilde sezonu tamamlandık, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonu, 2019-2020 yarışma sezonunu tamamladı. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yarışma sezonunu Fair-Play çerçevesinde başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirterek sezon değerlendirmesinde bulundu.

Ali Oto, düzenlenen turnuvalar hakkında, "2019-2020 sezonunda Alp Disiplini kayak, kayaklı koşu ve snowboard branşlarımızda yurdumuzun dört bir yanında yer alan kayak merkezlerimizde toplam 27 ulusal ve uluslararası yarışma düzenledik. Düzenlediğimiz 23 yarışma faaliyetine 40 ilimizden yaklaşık 4000'e yakın sporcumuz katılmış ve başarılı olabilmek için ter dökmüştür. Toplamda 39 yurtiçi ve 26 yurtdışı kampı olmak üzere 65 kamp düzenledik. Sporcularımız 154 organizasyonda boy gösterdi. 26 yurtiçi müsabakasında ter döken sporcular, 128 uluslararası yarışmada da kürsü için yarıştılar. Federasyonumuz 2019-2020 sezonunda kamplar, yarışmalar, toplantılar, kurslar ve seminerlerden oluşan yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği toplam 155 faaliyet düzenlemiştir" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınıyla ilgili Ali Oto, "Malumlarınız olduğu üzere tüm dünyayı olumsuz olarak etkileyen ve insan sağlığını tehdit eden, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları dahil dünya genelinde birçok önemli spor faaliyetlerinin iptaline ve/veya ertelenmesine sebep olan koronavirüs, ülkemizde de hayatı durma noktasına getirmiştir. Federasyonumuz, sporcularımızın ve diğer katılımcılarımızın sağlıklarını korumak adına Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler çerçevesinde 2019-2020 sezonu sonunda Alp Disiplini ve Snowboard Türkiye Şampiyonası ile diğer birkaç faaliyetimizi üzülerek iptal etmek durumunda kaldık. Öncelikli hedefimiz olan Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunlarına hazırlığımız tam gaz devam etmektedir. Bu kapsamda branşlarımızda olimpik havuz kadrolarımız oluşturulmuş ve yerli ve yabancı antrenörlerimiz eşliğinde sporcularımızın olimpiyatlara en fazla sayıda katılım sağlaması ve daha başarılı sonuçlar elde edebilmesi için kamp ve yarışma programları kesintisiz uygulanmış ve inşallah dünyada ve ülkemizde virüsten kaynaklı olağanüstü durumun düzelmesine müteakiben milli takımlarımız çalışmalarına yeniden tam gaz devam edecektir" dedi.

MİLLİ SPORCULARDAN 46 MADALYA

Türkiye Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, kayakta milli sporcuların 46 madalya kazandığı belirtildi. Açıklama şu şekilde:

"5 branşta ülkemizi temsil eden milli sporcularımız katıldıkları Uluslararası organizasyonlarda toplam 46 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attılar. Milli sporcularımız Murat Dedeman FIS Kupasında(Erzurum) 7 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya, FIS Kayaklı Koşu Kupası'nda(Kandilli) 4 altın,3 gümüş, 4 bronz madalya, Kayaklı Koşu Balkan Kupası'nda (Sırbistan) 1 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalya, Kayaklı Koşu FIS Yarışmalarında (Bosna Hersek) 3 altın,2 gümüş, 2 bronz madalya, Alp Disiplini FIS yarışmasında (Çek Cumhuriyeti) 1 bronz madalya, Alp Disiplini FIS Kupasında(Bosna Hersek) 1 bronz madalya, Kayaklı Koşu Gerede FIS müsabakasında 2 altın,2 gümüş, 1 bronz madalya ve Kayaklı Koşu Balkan Kupasında 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

GENÇLİK OLİMPİYATLARINA 7 SPORCUYLA KATILDIK

İsviçre'nin Lozan kentinde 09-22 Ocak tarihlerinde düzenlenen 3'üncü Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Kayak Federasyonu'nu 3 branşta 7 sporcu temsil etti. Her 4 yılda bir düzenlenen ve bu yıl 70'i aşkın ülkeden 15-18 yaş aralığında 1880 sporcunun katıldığı Oyunlarda Federasyonumuzu Mina Baştan, Derin Berkin(Alp Disiplini), Mine Kılıç Barış Oduncu(Biatlon) ,Fatma Yavuz, Özlem Ceren Dursun ve Mehmet Türün(Kayaklı Koşu) temsil etti.

DERİN BERKİN'DEN BÜYÜK BAŞARI

İsviçre'nin Lozan kentinde organize edilen Gençlik Kış Olimpiyatlarında ülke tarihinde bir ilk yaşandı. Alp Disiplini sporcumuz Derin Berkin slalomda 26, büyük slalomda 30 ve kombine yarışmasında 34'üncü olarak büyük bir başarıya imza attı."


Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 10:01 Kaynak: DHA

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