Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'dan bayram mesajı

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oto, mesajında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başta olmak üzere, hastalıklarla mücadele edenlere şifa dileyerek, "Büyük bir salgının hayatımızı olumsuz etkilediği, tüm dünyanın sınavdan geçtiği şu günlerde, saygının, sevginin, sağlığın, birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha anladık." ifadesini kullandı.

Ramazan Bayramı'nın sevgi dolu günler getirmesini dileyen Oto, şunları kaydetti:

"Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, mutlu, huzurlu, yorgun ve durgunluğumuza rağmen umutlu nice bayramların yaşanmasını gönülden istiyoruz. Ailelerimizden uzak, buruk bir bayram kutlayacağız ancak sağlığımız ve geleceğimiz için biraz daha sabretmenin iyi olacağına inanıyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."