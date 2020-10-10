Kayak Federasyonu Başkanı Oto, Antalya'da kulüp temsilcileri ile buluştu - Son Dakika

Kayak Federasyonu Başkanı Oto, Antalya'da kulüp temsilcileri ile buluştu

10.10.2020 11:17
Kayak Federasyonu Başkanı Oto, Antalya'da kulüp temsilcileri ile buluştu, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yeni sezon öncesinde tesis incelemelerinde bulunmak üzere gittiği Antalya'da kulüp temsilcileri ile bir araya geldi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yeni sezon öncesinde tesis incelemelerinde bulunmak üzere gittiği Antalya'da kulüp temsilcileri ile bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Başkan Vekili Cafer Nuroğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Soyak eşliğinde kulüp temsilcileri ile birlikte değerlendirmelerde bulunan Oto, Saklıkent Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

Yeni sezon planlamasını büyük bir titizlikle yürüttüklerini belirten Ali Oto, " Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, bu yıl daha titiz bir program yapmaktayız. Bakanlığımızın izin verdiği doğrultuda yarışmalarımızı yapmaya gayret göstereceğiz. Tesislerimizin durumunu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kayak Federasyonu, Yönetim Kurulu, Kayak Merkezi, Antalya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayak Federasyonu Başkanı Oto, Antalya'da kulüp temsilcileri ile buluştu - Son Dakika Spor

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