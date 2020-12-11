Kayak Federasyonu, FIS yarışlarıyla sezona Erzurum'da merhaba diyor

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto yeni sezon öncesinde bir mesaj yayınladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle çok titiz bir çalışmanın ardından sezona başladıklarını dile getiren başkan Ali Oto, "Türkiye Kayak Federasyonu olarak 2020-2021 sezonuna önemli bir yarış ile girmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Ülke sporu olarak zor bir dönemden geçmekteyiz. Geride bıraktığımız sezon sadece birkaç organizasyonu salgın nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. Yaz döneminde sporcularımıza açtığımız kamplar doğrultusunda hazır tutmaya gayret gösterdik. Milli takımlarımıza hem ulusal hem de uluslararası kamplar düzenledik. 2021 yılı bizim için çok önemli. Olimpiyat puan müsabakalarına mümkün olduğunca iyi hazırlanıp başarılı olmaya çalışacağız. 2022 yılında Çin'de yapılacak olimpiyatlara fazla katılım sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

- Ankara