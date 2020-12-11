Kayak Federasyonu, FIS yarışlarıyla sezona Erzurum'da merhaba diyor - Son Dakika

Kayak Federasyonu, FIS yarışlarıyla sezona Erzurum'da merhaba diyor

11.12.2020 21:07
Kayak Federasyonu, FIS yarışlarıyla sezona Erzurum'da merhaba diyor, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan sezonun ilk resmi müsabakası 15-18 Aralık 2020 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenecek.

Türkiye Kayak Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan sezonun ilk resmi müsabakası 15-18 Aralık 2020 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenecek. Alp Disiplini Uluslararası (FIS) Anadolu Kupası müsabakaları, Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılacak. Sezonun ilk yarışı olma özelliğini taşıyan organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Özbekistan, Kosova, Kırgızistan, Kazakistan, Hindistan, Pakistan, Doğu Timor ve Fas'tan sporcular katılacak. Türkiye organizasyona 6 kadın, 11 erkek olmak üzere toplam 17 sporcuyla katılacak.TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU BAŞKANI ALİ OTO: 2022 YILINDA ÇİN'DE YAPILACAK OLİMPİYATLARA FAZLA KATILIM SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto yeni sezon öncesinde bir mesaj yayınladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle çok titiz bir çalışmanın ardından sezona başladıklarını dile getiren başkan Ali Oto, "Türkiye Kayak Federasyonu olarak 2020-2021 sezonuna önemli bir yarış ile girmenin mutluluğunu yaşamaktayız.  Ülke sporu olarak zor bir dönemden geçmekteyiz. Geride bıraktığımız sezon sadece birkaç organizasyonu salgın nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. Yaz döneminde sporcularımıza açtığımız kamplar doğrultusunda hazır tutmaya gayret gösterdik. Milli takımlarımıza hem ulusal hem de uluslararası kamplar düzenledik. 2021 yılı bizim için çok önemli. Olimpiyat puan müsabakalarına mümkün olduğunca iyi hazırlanıp başarılı olmaya çalışacağız. 2022 yılında Çin'de yapılacak olimpiyatlara fazla katılım sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.


- Ankara
Kayak Federasyonu, FIS yarışlarıyla sezona Erzurum'da merhaba diyor
Kayak Federasyonu, FIS yarışlarıyla sezona Erzurum'da merhaba diyor
Kayak Federasyonu, FIS yarışlarıyla sezona Erzurum'da merhaba diyor

Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Erzurum, Aralık, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayak Federasyonu, FIS yarışlarıyla sezona Erzurum'da merhaba diyor - Son Dakika Spor


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