Kayak Federasyonundan depremzedelere yardım

Türkiye Kayak Federasyonunun Elazığ merkezli depremin mağdurlarına ulaştırılmak üzere hazırladığı yardım paketleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerine teslim edildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım için harekete geçildi.

Depremzedelere ulaştırılmak üzere mont, bere ve eldivenden oluşan yardım paketleri Sivrice'deki AFAD yetkililerine teslim edildi.