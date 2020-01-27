Kayak Federasyonundan depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayak Federasyonundan depremzedelere yardım - Son Dakika Spor

Kayak Federasyonundan depremzedelere yardım

6 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonunun Elazığ merkezli depremin mağdurlarına ulaştırılmak üzere hazırladığı yardım paketleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerine teslim edildi.

Kayak Federasyonundan depremzedelere yardım, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonunun Elazığ merkezli depremin mağdurlarına ulaştırılmak üzere hazırladığı yardım paketleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerine teslim edildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım için harekete geçildi.

Depremzedelere ulaştırılmak üzere mont, bere ve eldivenden oluşan yardım paketleri Sivrice'deki AFAD yetkililerine teslim edildi.

Türkiye, Elazığ, AFAD, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:18 Kaynak: AA
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