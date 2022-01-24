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Kayak keyfini İstanbul'da yaşadılar - Son Dakika

Kayak keyfini İstanbul'da yaşadılar

24.01.2022 08:53
Kayak keyfini İstanbul'da yaşadılar

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Kartal Aydos Ormanına gelen çocuklar ve yetişkinler hem piknik yaptı hem de kayarak eğlendi.

Sömestr tatilini İstanbul'da geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, yoğun kar yağışının ardından Kartal Aydos Ormanı'na gelerek karın tadını çıkardı. Aydos Beşyol mevkiine gelen aileler, evden getirdikleri kızak ve poşetlerle kaymaya başladı. Zaman zaman ufak kazalar yaşansa da ormanda, Uludağ'ı aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Kimi vatandaşlar ise mangalda pişirdikleri sucukları yiyerek keyifli anlar yaşadı.

Çocuklarla birlikte kayan Turan Şahin, "Çocuklarla beraber biz de çocukluğumuza dönmüş olduk. İstanbul'un Uludağ'ı burası. Biz de bu soğuk ve karlı havayı eğlenceli şekilde değerlendirmeye çalıştık" dedi. Arkadaşlarıyla mangal yapan Fırat Kayhan ise, "Biz Uludağ'a gitmedik buraya geldik. Burada, Uludağ'da bir kişinin vereceği paraya, 20 kişi sucuk ekmeğimizi yapıyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Az önce arkadaşımız kaydı mesela. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok hepinizi bekliyoruz" diye konuştu.

Kayak keyfini İstanbul'da yaşadılar
Kayak keyfini İstanbul'da yaşadılar
Kayak keyfini İstanbul'da yaşadılar
Kayak keyfini İstanbul'da yaşadılar
Kayak keyfini İstanbul'da yaşadılar
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Aydos Ormanı, İstanbul, Uludağ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayak keyfini İstanbul'da yaşadılar - Son Dakika


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