Kayak keyfinin erken başladığı Palandöken'de turizmciler sezondan umutlu - Son Dakika

Kış turizminde Türkiye'nin parlayan yıldızı olarak gösterilen Palandöken'de, turizmciler kayak sezonunun erken başlamasının mutluluğunu yaşıyor.

Geçen hafta yağan kar ve suni karlamayla sezona başlayan Palandöken'de, turizmcilerin yüzü kente gelmeye başlayan misafirlerle gülüyor.

Valiliğin destekleri, Büyükşehir Belediyesi ve otel işletmecilerinin çalışmalarıyla yeni sezona 10 Aralık'ta resmen "merhaba" demeye hazırlanan kayak merkezi, sahip olduğu doğal güzellikleri ve kilometrelerce uzunluktaki pistleriyle kayakseverlere bu yıl da unutulmaz tatil fırsatı sunuyor.

Ağırlıklı olarak yerli turiste ev sahipliği yapan Palandöken'de bu sezon özellikle Rusya, Ukrayna, İran, Azerbaycan ve Avrupa ülkelerinden gelmesi beklenen misafirlerle sezonun yüzde 90 dolulukla tamamlanması amaçlanıyor.

Tatilciler güneşli havada kayağın keyfini çıkarıyor

Tatilciler, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, kar kalitesi ve eşsiz doğa manzarası imkanı sunan merkezde, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, kar yağması nedeniyle bu sene kayak sezonunu erken başlattıklarını söyledi.

Rezervasyonların iyi durumda olduğunu ifade eden Akça, şöyle konuştu:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da kayak sezonunu ilk açan Palandöken Kayak Merkezi oldu. Çok şükür rezervasyonlar da iyi durumda. Bu yıl geçmiş yıllara oranla daha fazla doluluk, daha fazla kayak misafiri ağırlamak istiyoruz şu an ki veriler de o yönde. 17 Aralık'ta resmi açılışımızı yapacaktık ama kar erken yağıp suni karlama ile biz pistlerimizi açtık ve misafirlerimiz de kayak yapmaya başladı. Şu an ki doluluk yüzde 35-40'larda. Hafta sonu ile yüzde 60'lara gelecektir."

Kayağa gelenlerin büyük çoğunluğunun yerli misafirlerden oluştuğunu dile getiren Akça, "Pandeminin etkisinde güvenlik önlemleri alarak aynı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Ulaşımın kolaylığı, kayak merkezinin kar garantisi vermesi ve eğitimli personelle geçmişte yaptığımız uluslararası organizasyonlarla tecrübe kazanmış durumdayız. Bu da bizi diğer kayak merkezlerinden bir adım öne geçiriyor. Misafirlerimizin büyük bölümü İzmir, İstanbul ve Ankara'dan oluşuyor." diye konuştu.

"Rezervasyonlardan çok iyi geri dönüşler aldık"

Kayak merkezindeki başka bir otelin genel müdürü Veli Tuzak ise erken rezervasyonlardan olumlu sonuçlar aldıklarını anlattı.

Resmi sezonun 10 Aralık itibarıyla başlayacağını hatırlatan Tuzak, şunları kaydetti:

" Eylül, ekim aylarında başladığımız erken rezervasyonlardan çok iyi geri dönüşler aldık. Şu anda sezon ortalamamız yüzde 40-45 civarlarını buldu ki bu bizim için çok sevindirici bir durum. Daha öncesinde aralık ayı itibariyle yoğunlaşıp sezon rezervasyonlarını alıyorduk. Pandemi olmasına rağmen şu an ki erken rezervasyonlarımız çok iyi durumda. Sezonun geneline baktığımız zamanda etkinliklerimiz, gruplarımız ve yapacağımız festivallerle Palandöken'deki tüm tesislerin sezonu yüzde 85-90 oranında kapatacağına inanıyoruz."

İstanbul'dan kayak yapmak için Palandöken'e gelen Bade Sevcan Yazar da Palandöken'e ilk defa geldiğini, pistleri ve kayak merkezini çok beğendiğini belirtti.