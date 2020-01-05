Kayak merkezi Davraz'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayak merkezi Davraz'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı - Son Dakika

Kayak merkezi Davraz'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı

6 saat önce

Türkiye'nin gözde kayak merkezleri arasında yer alan Davraz'da hafta sonu dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Türkiye'nin gözde kayak merkezleri arasında yer alan Davraz'da hafta sonu dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Batı Akdeniz'in incisi olarak nitelendirilen ve kış turizminde son yılların yükselen değeri haline gelen Davraz'da yüksek bölgelerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Hafta sonu dolayısıyla çok sayıda kayak tutkununun ziyaret ettiği merkezde, ziyaretçiler karın tadını çıkardı.

Antalya'nın Serik ilçesinden gelen Zeynel Limoncu, AA muhabirine, Davraz'ın geçen haftaya göre bu hafta daha yoğun olduğunu söyledi.

Davraz'da kayak yapmayı çok sevdiğini ifade eden Limoncu, "Yoğunluktan dolayı bazen teleferikte çok sıra bekliyoruz. Kayakçılar için özel bir teleferik olsa daha güzel olabilir." dedi.

Ziyaretçi Mahmut Şen ise Davraz'ı keşfedenlerin sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

Kendisinin ülke genelindeki birçok kayak merkezinde kaydığını dile getiren Şen, "Davraz, Akdeniz'in incisi olmayı hak eden bir yer. Önemli bir turizm mekanı. Bu hafta sonu yoğunluğu da bunu gösteriyor." diye konuştu.

Kayak merkezi Davraz'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 07:17 Kaynak: AA
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