Kayak Merkezi Dönüşünde Kar Bastırınca 200 Kişi Yolda Kaldı
1 saat önce
Kayak merkezi dönüşünde kar bastırınca 200 kişi yolda kaldı Denizli'de kayak merkezi dönüşünde aniden bastıran kar ve tipi sebebiyle yolda kalan 200 kişi ekipler tarafından kurtarıldı Büyükşehir Belediyesinin tesislerinde misafir edilen vatandaşlar için ambulans hazır bekletiliyor DENİZLİ...
Kayak merkezi dönüşünde kar bastırınca 200 kişi yolda kaldı Denizli
'de kayak merkezi dönüşünde aniden bastıran kar ve tipi sebebiyle yolda kalan 200 kişi ekipler tarafından kurtarıldı
Büyükşehir Belediyesinin tesislerinde misafir edilen vatandaşlar için ambulans hazır bekletiliyor DENİZLİ - Denizli'nin Tavas
ilçesinde kayak merkezine giden vatandaşlar dönüş yolunda aniden bastıran kar ve tipi sebebiyle yolda kaldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD
ekipleri tarafından kurtarılan 200 kişi kayak merkezinde misafir edildi.
Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesine ait Bozdağ Kayak Merkezine giden ziyaretçiler dönüş yolunda yoğun tipi ile karşılaştı. Yolda ilerlemeyen vatandaşların yardımına Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile AFAD yetişti. Yolda olumsuzluk yaşanması ve vatandaşların mahsur kalmaması için Denizli Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 200 kişiyi minibüslerle kayak merkezindeki tesislere götürdü. Ekipler ardından yol açma çalışmalarına başladı. Yol tamamen kardan temizlendikten sonra trafik akışına izin verileceği ifade edildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, kayak merkezinde konuk ettiği misafirlerin ihtiyaçlarını karşılarken, tesislerde ambulansta hazır bekletiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:22 Kaynak: İHA
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