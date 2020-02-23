Kayak merkezi Palandöken'de yamaç paraşütü keyfi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kayak merkezi Palandöken'de yamaç paraşütü keyfi - Son Dakika

Kayak merkezi Palandöken'de yamaç paraşütü keyfi

16 dakika önce

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'e gelen bazı ziyaretçiler, yamaç paraşütü ile dağın doyumsuz güzelliklerini kuş bakışı izliyor.

Kayak merkezi Palandöken'de yamaç paraşütü keyfi, System.String[]

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'e gelen bazı ziyaretçiler, yamaç paraşütü ile dağın doyumsuz güzelliklerini kuş bakışı izliyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Palandöken, ziyaretçilerine kayağı yanı sıra yamaç paraşütü yapma imkanı da sunuyor.

Kayak merkezindeki kapalı gondollarla 3 bin 200 metre yükseklikteki Ejder Tepesi'ne çıkarılan misafirler, belli bir ücret karşılığında deneyimli yamaç paraşütü pilotlarıyla uçmanın keyfini çıkarıyor.

Yamaç paraşütü pilotu Yusuf Okuyucu, AA muhabirine, amaçlarının birçok etkinlikle Palandöken'i cazip hale getirmek olduğunu belirterek, "Yamaç paraşütüyle kayakseverlere Erzurum'u ve Palandöken'i kuş bakışı izleme fırsatı sağlıyoruz. Ziyaretçiler, Palandöken'de yamaç paraşütünü duyunca şaşırıyor." dedi.

Türkiye'nin en dik pistlerine sahip Palandöken'in yamaç paraşütü için de elverişli olduğunu dile getiren Okuyucu, "Palandöken aynı zamanda Türkiye'nin en yüksek yamaç paraşütü pistine sahip. Bu durum ziyaretçiler için cezbedici oluyor ve ziyaretçilerin de yoğun ilgisi var." ifadelerini kullandı.

Palandöken, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:48 Kaynak: AA
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