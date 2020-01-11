Kayak merkezi, sporseverlerin akınına uğruyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayak merkezi, sporseverlerin akınına uğruyor - Son Dakika Spor

Kayak merkezi, sporseverlerin akınına uğruyor

6 saat önce

Hakkari Kayak Merkezi, sporseverlerin akınına uğruyor.

Kayak merkezi, sporseverlerin akınına uğruyor, System.String[]

Hakkari Kayak Merkezi, sporseverlerin akınına uğruyor.


Kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan ve her türlü imkanın bulunduğu 2800 rakımdaki Merga Büte Kayak Merkezi vatandaşlarla dolup taşıyor. Hakkari Valisi/Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, hafta sonu kayak merkezine akın eden vatandaşlarla bir araya gelip sohbet ettikten sonra vatandaşların arasına girerek kayak yaptı. Vali Akbıyık, başta olmak üzere tüm protokol üyeleri ile beraber kayak yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, yöreye ayrı bir imaj kazandıran kayak merkezine yakın olan vatandaşlara seslenerek Hakkari'ye gelmesi çağrısında bulundular.


Türkiye Kayak Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Halil Kurşun, İran ve Irak sınırına yakın olduğumuz için Merga Bütan Kayak Tesisine ülke dışında gelen misafirleri buraya davet ediyoruz. Seneye nasip olursa 100 yataklı otelimiz olacaktır. Kar kalitesi Sarıkamış ve Erzurum kalitesine sahibiz. Herkes Uludağ'a gidiyor neden Hakkari'ye gelmesinler. Biz istiyoruz ki Hakkari'yi ve coğrafyasını görsünler. Burada Hakkarililerin ne kadar iyi, ne kadar misafirperver ve cana yakın olduklarını görürler. Gelsinler otellere gitmesinler evlerimize konuk ederiz. Ben Hakkari Kayak İl Temsilcisi olarak elimden geldiği kadar bu sporu bu doğayı tüm spor severlere sunuyorum" şeklinde konuştu.


Aileleri ile birlikte kaymaya gelen öğretmenler ise, kaymayı yeni öğrendiklerini belirterek, valilik tarafından çok güzel bir ortam oluşturulduğunu söylediler. Herkesin ailesi ile birlikte burada rahatlıkla kayabildiğini söyleyen vatandaşalr, herkesi Hakkari'deki bu güzellikleri görmeye davet ettiler. - HAKKARİ

Kayak Merkezi, Hakkari, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:35 Kaynak: İHA
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