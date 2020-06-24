Kayak Merkezi yoluna "otokorkuluk" yapımı başlatıldı - Son Dakika

Kayak Merkezi yoluna "otokorkuluk" yapımı başlatıldı

Karabük İl Özel İdaresi tarafından Keltepe Kayak Merkezi yolunda "otokorkuluk" yapım çalışması başlatıldı.

Karabük İl Özel İdaresi tarafından Keltepe Kayak Merkezi yolunda "otokorkuluk" yapım çalışması başlatıldı.

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Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.


Uzun, Özel İdare aracılığıyla gerçekleştirilen çalışmalarla Keltepe Kayak Merkezi yolunun standartlarının her geçen gün yükseldiğini söyledi.


Kayak merkezi yolunda trafik güvenliği açısından tehlike arz eden bölgelerde otokorkuluk yapımına başlandığını ifade eden Uzun, "Karabük İl Özel İdaresi olarak ilk defa otokorkuluk çalışmasını ilimizde ihale ettik ve şu an kayak merkezi yolunda çalışmalara başlandı. Özellikle bu yollarda vatandaşların araçla seyrederken kışın kar ve buzda, bahar aylarında da yağmurlu havalarda uçurumlu bölgelerde can ve mal tehlikesi riski bulunan noktalarda otokorkuluk çalışmasını yapacağız. Bugün itibari ile 4 kilometre otokorkuluk yapıldı ve çalışmalar bittiğinde toplamda 7 kilometrelik bir çalışma gerçekleşmiş olacak. Bunun yanında mühendislerimiz yolları kontrol ediyorlar, eğer sıkıntı teşkil edecek yerler olursa bu kısımlarda da çalışmalar gerçekleştirilecek. Asfalt çalışmasına da bu yıl kaldığımız yerden devam edeceğiz. Asfalt işi bittiğinde de yol çizgileri yapılacak" dedi.


Burada ki temel amacın şehir ve şehir dışından gelecek olan vatandaşlara kolaylık sağlanması olduğunu sözlerine ekleyen Uzun, "Keltepe Kayak Merkezi, Karabük'ümüzün ve bölgemizin yeni bir kış turizm merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bizde Karabük İl Özel İdaresi olarak devletimizin imkanları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu imkanların sağlanmasında da bizlere her zaman destek olan Karabük Valimize, Karabük milletvekillerimize ve meclis üyelerimize teşekkür ederim" diye konuştu. - KARABÜK

Kayak Merkezi, Mehmet Uzun, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayak Merkezi yoluna 'otokorkuluk' yapımı başlatıldı - Son Dakika

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