Kayak Merkezi yolunun yapılmasıyla 3 asırlık çile bitecek - Son Dakika

Kayak Merkezi yolunun yapılmasıyla 3 asırlık çile bitecek

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yapımı süren Kayak Merkezi yolunun tamamlanmasıyla üç asırdır yama dağı yaylalarına ulaşım sağlanmış olacak.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yapımı süren Kayak Merkezi yolunun tamamlanmasıyla üç asırdır yama dağı yaylalarına ulaşım sağlanmış olacak.

Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı


Malatya'nın Yazıhan İlçesi Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı yetkilileri ve personeli ile birlikte yapımı gerçekleştirilen, Yamadağı Kayak Merkezi ulaşım yolu güzergahında incelemelerde bulundu.


Yazıhan İlçesi Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, yaptığı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Turizm Mastır Planı çerçevesinde turizm gelişim bölgesi planlarının yapımı için Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen kaynakla, Büyükşehir Belediyesince Başkınık ve Çimenlik Mahallesinden gelen yolun Güney'de olması ve daha az kar tutması nedeniyle daha uygun bulunan Hasançelebi, Başkınık, Çimenlik, Çekem yaylası güzergahı . Kayak merkezine kadar olan 28 kilometre civarında yapımı gerçekleştirilen bu yol inşallah önümüzdeki dönemde Malatya'mızın Hekimhan bölgemizde yama dağlarında bulunan kayak merkezine ulaşımını sağlayacak olup, aynı zamanda yaklaşık üç asırdır yama dağı yaylalarında, Drijan aşiretinin yaşamış olduğu, yerleşim yerlerine de ulaşım sağlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.


Önümüzdeki iki ay içerisinde de asfalt kaplama çalışmasının yapılacağını belirten başkan Öztürk, "Bu projede emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanımıza, Malatya Valimiz Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a, Malatya İl Kültür ve Turizm il Müdürümüz Çetin Şişman'a ve Büyükşehir belediyesi Yol ve Alt Yapı Daire Başkanlığı ve personeline ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

Kayak Merkezi, Hekimhan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayak Merkezi yolunun yapılmasıyla 3 asırlık çile bitecek - Son Dakika

Son Dakika

19:27 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz 19:16 Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti 17:44 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 17:08 Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 15:24 Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek 14:48 Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti 13:30 Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı 12:57 Polis iş bulma sözü verince, intihardan vazgeçti 10:36 Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi 09:56 Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 07:45 Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi 00:01 Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
19:26
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
19:15
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
19:11
Barcelonalı Artur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
18:48
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
18:38
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini yarın Meclis'e sunuyoruz
18:33
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
18:04
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi
17:43
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
17:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 19:34:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayak Merkezi yolunun yapılmasıyla 3 asırlık çile bitecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]