Kayak Merkezinde 3 Kişi Yaralandı

KARABÜK'te, henüz açılışı yapılmayan, test aşamasındaki Keltepe Kayak Merkezi'nde 2 kadın kızak çarpması sonucu, bir çocuk da düşme sonucu yaralandı.

KARABÜK'te, henüz açılışı yapılmayan, test aşamasındaki Keltepe Kayak Merkezi'nde 2 kadın kızak çarpması sonucu, bir çocuk da düşme sonucu yaralandı. Yaralılar UMKE ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Kent merkezine 32 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde mekanik tesislerin test çalışmaları sürerken kullanıma uygun hale getirilen eğitim pistinde de vatandaşlar kayak yapmanın keyfini yaşadı. Ancak zaman zaman da kazaların yaşandığı pistte Güngör Yavuzalp (56) ve Zeliha Arduç (53), kızak çarpması sonucu, Furkan Ersoy da (12) düşme sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri sevkedildi. Sol kolu kırılan Arduç ve beyin travması geçiren Yavuzalp ile vücudunda ufak sıyrıklar olan Ersoy, kentteki hastanelerde tedaviye alındı.



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