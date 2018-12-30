Kayak Merkezinde Arızalanan Telesiyejde Mahsur Kaldılar
41 dakika önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinde telesiyejin arıza yapması nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı.
Kars
'ın Sarıkamış
ilçesindeki kayak merkezinde telesiyejin arıza yapması nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı. Cıbıltepe Kayak Merkezi
'nin Karanlıkdere
bölgesinde kayak merkezine gelen kayak severleri taşıyan telesiyej henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.
Bu nedenle telesiyejde mahsur kalanların kurtarılması için bölgeye jandarma ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan jandarma arama kurtarma timi ve kayak merkezi çalışanları telesiyejde mahsur kalanları tahliye etmeye başladı. Jandarma
ve diğer personelin telesiyejde mahsur kalanları tahliye işlemi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:11 Kaynak: AA
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