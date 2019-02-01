Kayak Merkezinde Düğün Halayı
2 saat önce
SİVAS'ta düğün gezisi için Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gelen çift, yakınlarıyla kar üstünde davul ve zurna eşliğinde halay çekti.
SİVAS'ta düğün gezisi için Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gelen çift, yakınlarıyla kar üstünde davul ve zurna eşliğinde halay çekti.
Merkeze bağlı Yakupoğlan
köyünde yaşayan Osman ve Hesna Çetin çifti düğün gezisi olarak Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne geldi. Çift ve köydeki yakınları burada davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Soğuk havaya rağmen halaya katılanlar kar üstünde doyasıya eğlendi. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne tatile gelen bazı ziyaretçiler de halaya katılarak gelin ve damadın mutluluğunu paylaştı. Kayak merkezindeki bu anlar ilgi çekti. - Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:58 Kaynak: DHA
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