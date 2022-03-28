Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi

28.03.2022 09:17

Kayakseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi renkli görüntülere sahne oluyor.

Kayakseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi renkli görüntülere sahne oluyor.

Ardahan'ın en gözde kayak merkezlerinden Yalnızçam'a hafta sonu tatili dolayısıyla gelen ziyaretçiler, hem kayak yapmanın hem de kar üzerinde halay çekmenin keyfini yaşadı. Tatilciler kayak merkezinde kızak ve kayaklarla kaydı, kar üzerinde halay çekerek doyasıya eğlendi.

Yalnızçam kayak merkezi son yıllarda gözde kayak merkezlerinden biri haline geldi. Her geçen gün de buraya olan ilgi arttı.

Kayaksever Halil İbrahim Mert, Yalnızçam kayak merkezinde güneşli havada kayak yapmanın tadını çıkardıklarını söyleyerek, "Daha çok kayakçı ve snowboardcuları burada misafir ediyoruz. Bugün de arkadaşlar bir gösteri yarışı organize ettiler. Burada hava çok güzel, kaliteli pist alanları var, kar kalitesi çok iyi ve ormanlık alanların da olması bir çok farklı seçenek sunmakta" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ünal ise Yalnızçam'ın saklı bir cennet olduğunu söyledi. Yaptıkları organizasyon ile saklı bu cenneti tanıtmak istediklerini belirterek, "Palandöken ve Sarıkamış gibi kayak tesislerinin yanında bilinmeyen bir cennet, saklı bir cennet burası. İnsanların ilgisini çekmek için burada bir organizasyon düzenledik. Bu konuda Belediye Başkanı Faruk Demir'in büyük katkısı oldu. Bugün hava güneşli, pistler çok güzel ve yüksek seviyede kar var. Herkesi Ardahan Yalnızçam Kayak Tesisleri'ne bekliyoruz" dedi.

Ardahan Belediyesi'nin katkılarıyla da profesyonel bazı kayakçılar gösteri yaptı. Yoğunluğun oluştuğu merkezde kayak yapanlar aynı zamanda müzik eşliğinde halay çekti.

(Olgun Yıldız/ İHA)

Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi
Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi
Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi
Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi
Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi
Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi
Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi
Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi
Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi
Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi
Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi
Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi
Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi
Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi
Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi
Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi
Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi
Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi
Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi
Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi
Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi
Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi
Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi

YORUMLAR
500
Kayak merkezinde halaylı hafta sonu keyfi Kayak merkezinde halaylı hafta sonu keyfi Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne Kayak Evi Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne Kayak Evi

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor
11:09 Rusya lideri Putin'den işgal tehdidi! Yıllar önce 5 AB ülkesini de listeye yazmış
11:05 Davayı kazanan 13 hakeme görev verilmeyecek!
11:04 Çanakkale Köprüsü'nü yapan ortaklardan CHP'li patrondan Kılıçdaroğlu'na cevap: Solcuyum diyerek solcu olunmuyor
11:02 Gram altının fiyatı yeni haftaya 922 lira seviyesinden işlem görerek başladı!
11:00 Bitcoin 2022'nin en yüksek seviyesini gördü!
10:49 28 Mart 2022 Pazartesi gününe yükselişle başlayan dolar 14,85'ten işlem görüyor
10:45 Barzani'nin kaynaklarından çarpıcı açıklama: PKK'nın sonu geldi!
10:37 Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi
10:34 Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu: Eline sağlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 11:30:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement