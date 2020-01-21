Kayak merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayak merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - Son Dakika

Kayak merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı

6 saat önce

Sivas'ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

Kayak merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı, System.String[]

Sivas'ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.


Sivas kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm merkezinde iki gündür etkili olan kar yağışı yüzleri güldürdü. Yağışla birlikte kayak merkezinde kar kalınlığı genel olarak 80 santimetreyi bulurken, yer yer ise 1 buçuk metreye ulaştı. Kar seviyesinin istenilen seviyeye ulaşmasıyla tesisteki tüm pistler kullanıma açıldı. Sömestr tatilini değerlendirmek için Yıldız Dağı'nı tercih eden vatandaşlar, pistleri doldurdu. Otellerde doluluk oranı yüzde yüz seviyesine ulaştı. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:51 Kaynak: İHA
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