Kayak Merkezinde Kaybolan Kayakçı Bulundu
1 saat önce
ISPARTA Davraz Kayak Merkezi'nde dün snowboard yaparken kaybolan K.F.G., jandarma ekiplerince bulundu.
ISPARTA Davraz Kayak Merkezi'nde dün snowboard yaparken kaybolan K.F.G., jandarma ekiplerince bulundu.
Davraz Kayak Merkezi'nde dün saat 17.00 sıralarında 1 numaralı mavi pistte snowboard yapan K.F.G., havanın sisli olması nedeniyle pist dışına çıkarak, yaklaşık 700 metre uzaklıktaki ormanlık alanda kayboldu. Cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen K.F.G., yön bilgisi verdi. Acil çağrı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri kayakçıyı bugün ormanlık alanda buldu. Genel sağlık durumu iyi olan K.F.G., hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu edildi.
- Isparta
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:00 Kaynak: DHA
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