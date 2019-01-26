Kayak Merkezinde Mahsur Kalan 200 Kişi Kurtarıldı

Kayak merkezinde mahsur kalan 200 kişi kurtarıldı Yol açma çalışmaları esnasında bazı araçların kara gömüldükleri ortaya çıktı 200 kişi 3 kafile halinde konvoy olarak kayak merkezinden indirildiDENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesindeki kayak merkezinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur...

Kayak merkezinde mahsur kalan 200 kişi kurtarıldı

Yol açma çalışmaları esnasında bazı araçların kara gömüldükleri ortaya çıktı

200 kişi 3 kafile halinde konvoy olarak kayak merkezinden indirildi



DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesindeki kayak merkezinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 200 kişi 16 saatlik bir mücadelenin ardından kurtarıldı. Mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için başlatılan çalışmalarda bazı araçların yol kenarlarında kara gömülmüş olarak bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bozdağ Kayak Merkezi'ne giden ziyaretçiler dönüş yolunda yoğun tipi ve sürgün nedeniyle trafikte ilerleyemeyince kayak tesislerinde mahsur kaldı. Saat 18.00 sularında yoğun tipi ve kar nedeniyle yol kapanınca yaklaşık 200 vatandaşın mağdur olmaları için duruma müdahale ederek mahsur kalanları tesislerde misafir etti. Belediye yaklaşık 200 kişinin yeme, içme ve barınma ihtiyacını karşıladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından iş makinaları, kar küreme araçları ve paletli araçlarla yol açma çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 16 saat süren çalışma sonucu yol açılırken ekipler zaman zaman tuzlama çalışmalarına devam etti. Yoğun bir uğraş sonucu tesise ulaşıldı. Çalışmalar esnasında arızalanarak yolda mahsur kalan bazı araçların kara gömüldükleri ve üzerilerinin tamamen kar ile kaplandıkları da gözlendi. Mahsur kalan vatandaşlar kendi araçları ve minibüsler ile 3 kafile olarak konvoy eşliğinde Bozdağ'dan indirilerek Nikfer Mahallesi'be ulaşmaları sağlandı.

Çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün yanı sıra jandarma ekipleri de destek verdi.

Öte yandan, kurtarılan vatandaşların her hangi bir sağlık sorunlarının olmadığı bildirildi.

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Kayak Merkezinde Mahsur Kalan 200 Kişi Kurtarıldı

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