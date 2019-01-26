Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezinde Mahsur Kalan 200 Kişiyi Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Kayak Merkezinde Mahsur Kalan 200 Kişiyi Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

1 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesindeki kayak merkezinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 200 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kayak Merkezinde Mahsur Kalan 200 Kişiyi Kurtarma Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Denizli'nin Tavas ilçesindeki kayak merkezinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 200 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bozdağ Kayak Merkezi'ne giden ziyaretçiler dönüş yolunda yoğun tipi ve sürgün nedeniyle trafikte ilerleyemeyince kayak tesislerinde mahsur kaldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların mağdur olmamaları için duruma müdahale ederek mahsur kalanları tesislerde misafir etti. Belediye yaklaşık 200 kişinin yeme, içme ve barınma ihtiyacını karşıladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı ekipler tarafından iş makineleri, kar küreme araçları ve paletli araçlarla yol açma çalışmaları dün geceden bu yana yapılıyor. İş makineleri ile açılan yollar kar yağışı nedeniyle tekrar kapanırken, ekipler yolun açık kalması için yoğun bir uğraş veriyor. Bölgede kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Öte yandan, jandarma ekipleri Bozdağ'a giden yolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatırken sivil araç giriş ve çıkışına izin vermiyor. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:11 Kaynak: İHA

Tavas, Denizli, 3. Sayfa
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