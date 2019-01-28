Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezinde Siste Kaybolan Kayakçıyı Jandarma Kurtardı

Kayak Merkezinde Siste Kaybolan Kayakçıyı Jandarma Kurtardı

8 dakika önce

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde snowboard yaptığı sırada sisli havada kaybolan kayakçı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak tesisler bölgesine indirildi.

Kayak Merkezinde Siste Kaybolan Kayakçıyı Jandarma Kurtardı, System.String[]
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde snowboard yaptığı sırada sisli havada kaybolan kayakçı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak tesisler bölgesine indirildi.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında Davraz Kayak Merkezi'ndeki 1 numaralı mavi pistte snowboard yapan K.F.G., havanın sisli olması nedeniyle pist dışına çıktı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye Jandarma JAK Timi sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucu pist dışına çıkan kayakçının piste 700 metre mesafede bulundu. Bulunan kayakçı daha sonra JAK ekiplerinin kar motoruyla tesisler bölgesine indirildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:15 Kaynak: İHA

Isparta, Jandarma, Kayak Merkezi, 3. Sayfa
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