JANDARMADAN, KAYAK MERKEZİNDE ŞÜPHELİ PAKETE MÜDAHALE TATBİKATI - Son Dakika

ERZİNCAN'da jandarma Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde şüpheli pakete müdahale tatbikatı yaptı.

Kayak sezonunun başladığı Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde güvenlik tedbiri alan jandarma, şüpheli pakete müdahale tatbikatı gerçekleştirdi. Kayak merkezinde şüpheli paket ihbarı üzerine jandarma komando timleri, bomba arama köpekleri, patlayıcı madde uzmanları ve kar motorlu arama kurtarma timleri harekete geçti. Drone kameralarıyla havadan keşif yapılırken, kar kıyafetli Jandarma komandolar bölgede güvenlik tedbiri aldı. Belirlenen şüpheli paket; patlayıcı madde uzmanları tarafından su topu ile imha edildi. Tatbikat, bölgede kayak yapan vatandaşlardan tam not aldı.

Jandarma komando, jandarma arama kurtarma ve asayiş timleri kış turizm sezonu boyunca Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde görev yapacak.