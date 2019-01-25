Kayak Merkezinde Yaklaşık 100 Kişi Mahsur Kaldı
52 dakika önce
DENİZLİ'nin Tavas ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı.
DENİZLİ'nin Tavas
ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi
'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı.
Kayak yapmak için Bozdağ'a çıkan yaklaşık 100 kişi, olumsuz hava şartları nedeniyle Kayak Merkezi'ne giden yolun kapanması sonucu mahsur kaldı. Denizli
Valisi Hasan Karahan, karayolunun kapandığını ve ekiplerin yolu açmak için çalışma başlattığını açıkladı. Vali Karahan, kayak merkezinde mahsur kalanların tesislerde sıcak bir ortamda temel ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.
Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:49 Kaynak: DHA
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