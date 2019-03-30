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Kayak Merkezinde Yol Genişletme Çalışmaları Başladı

1 saat önce

Karabük Keltepe Kayak Merkezi'nde İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, yol genişletme çalışmaları başlatıldı.

Kayak Merkezinde Yol Genişletme Çalışmaları Başladı, System.String[]
Karabük Keltepe Kayak Merkezi'nde İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, yol genişletme çalışmaları başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 'Keltepe Kayak Merkezinin yolunu İl Özel İdaremizle birlikte asfalt yapacağız' sözünün ardından yol genişletme çalışmalarına başlayan ekipler, asfalt sezonunun hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemelerin ardından konuşan Genel Sekreter Uzun, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un, İlimizi ziyaretinde ifade ettiği gibi 'Özel İdaremiz ile Keltepe Kayak Merkezi'nin yolunu asfalt yapacağız' sözünün ardından bizlerde çalışmalarımıza başladık. Öncelikle yol genişletme ve menfez çalışmalarımızı tamamlayacağız. Kayak merkezine ulaşımı sağlayan yolun alt ve üst yapı çalışmalarını bitirip asfalt sezonuna hazırlayacağız. Şuan ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Uzun, bu hizmetlerin yapılmasında emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, Karabük Valisi Fuat Gürel'e, milletvekillerine, İl Genel Meclis Üyelerine ve Özel İdare personellerine teşekkür etti. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:19 Kaynak: İHA

Murat Kurum, Kayak Merkezi, Karabük, Güncel
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