Kayak merkezinden dönerken tipi nedeniyle mahsur kaldılar - Son Dakika
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Kayak merkezinden dönerken tipi nedeniyle mahsur kaldılar

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Karacadağ Kayak Merkezi'ne gidenler tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Kayak merkezinden dönerken tipi nedeniyle mahsur kaldılar, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Karacadağ Kayak Merkezi'ne gidenler tipi nedeniyle mahsur kaldı. Ekiplerin, 3 saatlik çalışmasıyla yol açılarak, mahsur kalanlar kurtarıldı

Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki bulunanan Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden vatandaşlar, dönüş yolunda tipiye yakalandı. Mahsur kalanların telefonla yardım istemesi üzerine bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kar nedeniyle kapanan yolun açılmasıyla mahsur kalanlar kurtarıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:15 Kaynak: DHA
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