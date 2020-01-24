Kayak merkezinden dönerken tipi nedeniyle mahsur kaldılar - Son Dakika

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Kayak merkezinden dönerken tipi nedeniyle mahsur kaldılar
6 saat önce
Kayak merkezinden dönerken tipi nedeniyle mahsur kaldılarŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Karacadağ Kayak Merkezi'ne gidenler tipi nedeniyle mahsur kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:00 Kaynak: DHA
Kayak merkezinden dönerken tipi nedeniyle mahsur kaldılar
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Karacadağ Kayak Merkezi'ne gidenler tipi nedeniyle mahsur kaldı. Ekiplerin, 3 saatlik çalışmasıyla yol açılarak, mahsur kalanlar kurtarıldı
Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki bulunanan Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden vatandaşlar, dönüş yolunda tipiye yakalandı. Mahsur kalanların telefonla yardım istemesi üzerine bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kar nedeniyle kapanan yolun açılmasıyla mahsur kalanlar kurtarıldı.
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