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KAYAK MERKEZİNE GİDEMEYEN ÇOCUKLARIN UĞRAK YERİ 'YUMURTATEPE' - Son Dakika

KAYAK MERKEZİNE GİDEMEYEN ÇOCUKLARIN UĞRAK YERİ 'YUMURTATEPE'

02.02.2022 10:39

SİVAS'ta, kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gitme imkanı bulamayan çocuklar, Yumurtatepe mevkisini mini kayak merkezine çevirdi.

SİVAS'ta, kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gitme imkanı bulamayan çocuklar, Yumurtatepe mevkisini mini kayak merkezine çevirdi. Poşet, naylon ve demir levhalar ile kayan çocuklardan Emine Elif Apaydın (9), "Buranın adını 'Yumurtatepe Kayak Merkezi' olarak koyduk. Çok eğleniyoruz" dedi.

Emek Mahallesi'ndeki Yumurtatepe mevkisi, kar yağışı ve sömestir dolayısıyla çocukların mini kayak merkezine dönüştü. Kent merkezine 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gitme imkanı bulamayan çocuklar, yaklaşık 150 metre yürüdükten sonra Yumurtatepe'ye çıkıyor, yanlarında getirdikleri poşet, naylon ve demir levhalar ile kayak yapıyor.

'ÇOK EĞLENİYORUZ'

Tepeye kaymak için gelen Hüseyin Enes Tunç (7), "Okullar 2 hafta tatil oldu. Biz de gelip, burada eğleniyoruz. Derslerimizi bitirip, burada oynamaya geliyoruz. Annelerimizde izin veriyor. Burası Yumurtatepe ama Yıldız Dağı'na da gitmek isterdik ama burada da kayıyoruz. Kaydıktan sonra yeniden çıkmak çok zor oluyor ama çok eğlenceli" dedi.

Emine Elif Apaydın ise "Buranın adını 'Yumurtatepe Kayak Merkezi' olarak koyduk. Çok eğleniyoruz. Tatile girdik. Kaydıktan sonra yeniden bu tepeye çıkmak çok zor oluyor ama eğleniyoruz" diye konuştu.

KAYAK MERKEZİNE GİDEMEYEN ÇOCUKLARIN UĞRAK YERİ 'YUMURTATEPE'
KAYAK MERKEZİNE GİDEMEYEN ÇOCUKLARIN UĞRAK YERİ 'YUMURTATEPE'
KAYAK MERKEZİNE GİDEMEYEN ÇOCUKLARIN UĞRAK YERİ 'YUMURTATEPE'
KAYAK MERKEZİNE GİDEMEYEN ÇOCUKLARIN UĞRAK YERİ 'YUMURTATEPE'
KAYAK MERKEZİNE GİDEMEYEN ÇOCUKLARIN UĞRAK YERİ 'YUMURTATEPE'
KAYAK MERKEZİNE GİDEMEYEN ÇOCUKLARIN UĞRAK YERİ 'YUMURTATEPE'
KAYAK MERKEZİNE GİDEMEYEN ÇOCUKLARIN UĞRAK YERİ 'YUMURTATEPE'
KAYAK MERKEZİNE GİDEMEYEN ÇOCUKLARIN UĞRAK YERİ 'YUMURTATEPE'
KAYAK MERKEZİNE GİDEMEYEN ÇOCUKLARIN UĞRAK YERİ 'YUMURTATEPE'
KAYAK MERKEZİNE GİDEMEYEN ÇOCUKLARIN UĞRAK YERİ 'YUMURTATEPE'
KAYAK MERKEZİNE GİDEMEYEN ÇOCUKLARIN UĞRAK YERİ 'YUMURTATEPE'

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Toros Dağları, Kayak Merkezi, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYAK MERKEZİNE GİDEMEYEN ÇOCUKLARIN UĞRAK YERİ 'YUMURTATEPE' - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYAK MERKEZİNE GİDEMEYEN ÇOCUKLARIN UĞRAK YERİ 'YUMURTATEPE' - Son Dakika
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