Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

18.03.2022 12:10
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 260 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 260 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 260, Kartepe'de 206, Davraz'da 190, Hakkari'de 184, Erciyes'te 180, Uludağ'da 178, Palandöken'de 172, Ovacık'ta 160, Yıldız Dağı'nda 145, Ilgaz'da 138, Ergan'da 134, Hesarek'te 132, Yedikuyular'da 131, Sarıkamış'ta 128, Çambaşı'nda 118, Zigana'da 110, Murat Dağı'nda 102, Yıldıztepe'de 100, Hazarbaba'da 95, Keltepe'de 90, Kop'ta 89, Konaklı'da 75, Mersivan'da 69, Elmadağ ve Yalnızçam'da 41, Saklıkent'te 38 ve Muş'ta 25 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez18.03.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKY-18-7
PalandökenKY-15-9
DenizliÇB-9-2
DavrazR-7-2
KartepeKY-8-4
UludağKY-10-5
ErciyesKY-11-8
SarıkamışKY-14-6
IlgazHKY-14-8
KeltepeKY-15-10
YedikuyularKY-9-1
Gevaş AbalıKY-12-1
YıldıztepeHKY-11-8
NemrutKY-13-7
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, R: Rüzgarlı)

YORUMLAR
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Kartalkaya, Erciyes, Uludağ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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