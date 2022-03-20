Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

20.03.2022 10:36
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 280 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 280 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 280, Kartepe'de 208, Palandöken'de 200, Hakkari'de 199, Uludağ'da 195, Davraz'da 188, Erciyes'te 180, Denizli ve Ovacık'ta 160, Ergan 157, Ilgaz 149, Çambaşı ve Yıldız Dağı'nda 145, Hesarek'te 132, Sarıkamış'ta 131, Zigana'da 110, Kop'ta 105, Murat Dağı'nda 102, Yıldıztepe'de 100, Hazarbaba'da 95, Mersivan'da 92, Keltepe'de 90, Konaklı'da 87, Yalnızçam'da 77, Salda'da 44 ve Elmadağ'da 41 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez20.03.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKY-5-3
KartepeKY-6-3
PalandökenKY-14-9
HakkariKY-10-7
UludağKY-12-5
DavrazR-13-2
ErciyesKY-16-8
OvacıkKY-10-3
IlgazKY-14-7
ErganKY-16-8
SarıkamışKY-12-8
KonaklıKY-13-8
YalnızçamKY-10-4
Yıldız DağıKY-11-6
(KY: Kar yağışlı, R: Rüzgarlı)

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Toros Dağları, Kartalkaya, Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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