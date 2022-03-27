Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

27.03.2022 10:13
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 302 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 302 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 302, Kartepe'de 207, Hakkari'de 200, Palandöken'de 190, Davraz'da 182, Uludağ'da 170, Ergan'da 151, Ovacık'ta 150, Yıldız Dağı ve Sarıkamış'ta 145, Çambaşı'nda 143, Erciyes'te 140, Denizli'de 135, Hesarek'te 132, Ilgaz'da 120, Zigana ve Keltepe'de 110, Yıldıztepe'de 105, Murat Dağı'nda 102, Kop Dağı'nda 89, Konaklı'da 85, Hazarbaba'da 80, Mersivan'da 75, Akdağ'da 74, Yalnızçam'da 54, Elmadağ'da 40, Salda'da 37, Saklıkent'te 33, Kandilli'de 21 ve Gevaş Abalı'da 14 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez27.03.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaAB16
KartepeAB-46
HakkariKY-8-5
PalandökenÇB-14-5
DavrazAB-74
UludağAB-55
ÇambaşıÇB-91
ErciyesPB-8-1
OvacıkÇB-23
DenizliAB-74
ErganÇB-11-1
SarıkamışÇB-14-2
IlgazPB-111
KonaklıÇB-14-3
(AB: Az bulutlu, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

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Avrupa Birliği, Kartalkaya, Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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