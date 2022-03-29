Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

29.03.2022 10:41
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 280 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 280 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 280, Kartepe'de 193, Hakkari'de 189, Palandöken'de 188, Davraz'da 176, Uludağ'da 160, Yıldız Dağı'nda 145, Ovacık ve Ergan'da 140, Sarıkamış'ta 132, Erciyes ve Denizli'de 130, Hesarek ve Yedikuyular'da 129, Çambaşı'nda 128, Zigana'da 110, Ilgaz'da 108, Keltepe'de 100, Yıldıztepe'de 90, Murat Dağı'nda 89, Konaklı'da 84, Kop, Mersivan ve Hazarbaba'da 80, Ladik 62, Yalnızçam'da 53, Elmadağ'da 40, Saklıkent'te 29 ve Gevaş Abalı'da 15 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez29.03.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaY59
PalandökenP-9-2
DenizliY-33
DavrazKKY-25
KartepeÇB68
UludağKKY16
ErciyesP-54
SarıkamışP-12-3
IlgazKKY-27
KeltepeY-2-5
YedikuyularPB-33
Yıldız DağıHKY-8-5
YıldıztepeP-54
NemrutPB-10-2
(ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu, Y: Yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

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Toros Dağları, Kartalkaya, Erciyes, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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