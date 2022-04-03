Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 199 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 199, Palandöken'de 167, Hakkari'de 166, Davraz'da 151, Kartepe'de 134, Ovacık'ta 130, Uludağ ve Ergan'da 125, Sarıkamış'ta 119, Erciyes'te 115, Hesarek'te 114, Denizli'de 113, Yıldız Dağı'nda 95, Zigana'da 90, Ilgaz'da 77, Konaklı'da 70 ve Yalnızçam'da 42 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: