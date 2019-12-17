Kayak merkezleri hem ekonominin hem sporcuların göz bebeği - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayak merkezleri hem ekonominin hem sporcuların göz bebeği - Son Dakika Spor

Kayak merkezleri hem ekonominin hem sporcuların göz bebeği

6 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Ali Oto, kayak merkezlerinin ekonomiye, tanıtıma ve sporcu yetişmesine katkı sunduğunu söyledi.

Kayak merkezleri hem ekonominin hem sporcuların göz bebeği, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Ali Oto, kayak merkezlerinin ekonomiye, tanıtıma ve sporcu yetişmesine katkı sunduğunu söyledi.

Ali Oto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada birçok ülkenin kayak sporuna önem verdiğini ifade etti.

Türkiye'de 41 kayak merkezinin bulunduğunu aktaran Oto, "Bu merkezlerin sporcular için ayrı bir önemi var. Ülkemizde turizm açısından en fazla kullanılan, başta Palandöken, Cıbıltepe, Erciyes, Uludağ, Kartalkaya olmak üzere, Bitlis, Sivas ve Erzincan gibi illerde de kayak merkezleri var. Bunların hepsi iyi kayak merkezleridir. Kayak merkezlerimizden başarılı sporcular çıkacağına inanıyorum." dedi.

Oto, kayak merkezlerinin turizmi canlandırması amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade ederek, kendileri için spor ve spor turizminin önemli olduğunu kaydetti.

Kayak merkezlerinde düzenlenen uluslararası organizasyonların ekonomiye olumlu katkıları olduğuna işaret eden Oto, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Murat Dedeman Alp Disiplini Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kupası'na Türkiye'nin yanı sıra 8 ülke müracaat etti ve Palandöken'e geldi. Kayak merkezlerindeki uluslararası organizasyonlarla gelir sağlanıyor. Bunun yanında ülke ve kentin tanıtımı da oluyor. Geçmişte Palandöken'de çok sayıda önemli uluslararası organizasyon gerçekleştirildi ve kente önemli katkı sağlandı. Bu açıdan da önemli olan kayak merkezlerimiz, kayak sporuna çok fazla fayda sağlıyor."

"Kayak merkezlerimizin yurt dışındakilerden farkı yok"

Oto, Türkiye'deki kayak merkezlerinin yurt dışındakilerden eksiğinin olmadığını vurguladı.


Türkiye'de eşsiz tesisler bulunduğunu dile getiren Oto, şöyle konuştu:

"Sivas'ta, harika Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi inşa edildi. Devletimiz bu gibi yatırımları yapıyor. Önemli olan bu yatırımları kullanabilmek ve sporcu çıkartmaktır. Kayak merkezlerimizin yurt dışındakilerden farkı yok. Yurt dışında iyi kayakçılar çıkıyor ve kış aylarında çok kar yağan yerlerdeki okullarda kayak dersleri veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yapıp, kayak okulları oluşturmayı hedefliyoruz. Okullarımızda müfredata kayak branşı derslerini eklemek ve bunu yaymak istiyoruz"

Oto, Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi yakınında çok sayıda okul bulunduğuna işaret ederek, "Türkiye'de kayak okulları kurarsak, bu sporda başarılı oluruz. Bitlis ve Hakkari gibi illerimizde de böyle imkanlar sağlayabilirsek, iyi sporcular çıkarırız." ifadelerini kullandı.

Murat Dedeman Alp Disiplini FIS Kupası başladı

Murat Dedeman Alp Disiplini FIS Kupası organizasyonu Erzurum'da başladı.

Merhum Murat Dedeman'ın adının verildiği uluslararası organizasyon, 20 Aralık Cuma günü sona erecek.

Organizasyonda ilk iki gün slalom, son iki gün ise büyük slalom yarışları gerçekleştirilecek.

Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından her sene farklı bir ülkede düzenlenen kupaya, bu yıl Palandöken Kayak Merkezi ev sahipliği yapıyor.

Palandöken, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:16 Kaynak: AA
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