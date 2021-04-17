Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 115, Uludağ'da 73, Ilgaz ve Erciyes'te 65, Hakkari'de 63, Kartepe'de 55, Sarıkamış'ta 51, Konaklı ve Ergan'da 34, Yedikuyular'da 29, Yıldıztepe'de 22, Yıldız Dağı'nda 13, Yalnızçam'da 9, Mersivan, Çambaşı ve Ladik'te 6, Hesarek'te 5, Nemrut'ta 4, Hazarbaba ve Ovacık'ta 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 17.04.2021 En düşük En yüksek Kartalkaya KKY 1 7 Palandöken PB 0 9 Uludağ GSY 1 12 Nemrut PB 1 12 Konaklı PB 0 11 Davraz SY 7 14 Erciyes GSY 2 13 Ilgaz SY 1 11 Hakkari PB 2 15 (KKY: Karla karışık yağmurlu, SY: Sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı) (KKY: Karla karışık yağmurlu, SY: Sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı)

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