Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 138 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 138 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 115, Palandöken'de 113, Uludağ'da 110, Kartepe'de 87, Ilgaz'da 84, Sarıkamış'ta 77, Erciyes'te 63, Ergan'da 59, Konaklı'da 56, Nemrut'ta 50, Yıldız Dağı'nda 40, Yedikuyularda 35, Yıldıztepe'de 22, Ladik ve Çambaşı'nda 14, Davraz'da 12, Keltepe'de 9, Haserek ve Yalnızçam'da 8, Mersivan'da 6, Ovacık, Hazarbaba ve Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 09.04.2021 En düşük En yüksek Uludağ KY -10 -4 Palandöken HY 1 9 Sarıkamış HY 1 14 Nemrut GSY 1 9 Konaklı HY 2 9 Davraz KKY -6 2 Erciyes KY -3 2 Ilgaz KY 8 -6 Hakkari Y -4 9 (KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, HY: Hafif yağışlı GSY: Gökgürültülü sağanak yağışkı, Y: Yağışlı) (KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, HY: Hafif yağışlı GSY: Gökgürültülü sağanak yağışkı, Y: Yağışlı)

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