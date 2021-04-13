Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 138 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 138 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 138, Palandöken'de 115, Uludağ'da 110, Erciyes'te 100, Kartepe'de 86, Hakkari'de 85, Ilgaz'da 78, Sarıkamış'ta 59, Ergan'da 59, Yedikuyularda 47, Konaklı'da 40, Davraz'da 34, Ladik'te 28, Nemrut ve Yıldıztepe'de 22, Yıldız Dağı'nda 20, Yalnızçam'da 9, Haserek'te 7, Mersivan'da 6, Keltepe, Ovacık ve Hazarbaba'da 5, Elmadağ ve Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 14.04.2021 En düşük En yüksek Uludağ S 1 8 Palandöken ÇB -7 3 Sarıkamış ÇB 6 8 Nemrut AB -5 5 Konaklı ÇB -6 3 Davraz S 2 7 Erciyes PB -7 5 Ilgaz KKY -4 4 Hakkari PB -10 4 (KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sağanak, PB: Parçalı bulutlu) (KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sağanak, PB: Parçalı bulutlu)

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