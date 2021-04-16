Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya ve Palandöken'de ölçüldü - Son Dakika

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 160 santimetreyle Kartalkaya ve 115 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 160, Palandöken'de 115, Uludağ'da 80, Hakkari'de 74, Ilgaz'da 65, Erciyes ve Kartepe'de 63, Sarıkamış'ta 51, Ergan'da 45, Konaklı'da 35, Yıldıztepe'de 22, Nemrut ve Yıldız Dağı'nda 15, Yalnızçam'da 8, Akdağ ve Zigana'da 7, Çambaşı, Mersivan ve Hesarek'te 6, Davraz'da 5, Hazarbaba ve Ovacık'ta 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 16.04.2021 En düşük En yüksek Kartalkaya SY -1 6 Palandöken ÇB -2 7 Uludağ KKY 0 5 Nemrut PB -1 8 Konaklı ÇB -2 7 Davraz PB 4 11 Erciyes PB 0 10 Ilgaz SY -1 10 Hakkari PB -1 13 (KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu) (KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu)

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