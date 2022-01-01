Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 110 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 110, Palandöken'de 85, Kartepe'de 62, Hesarek'te 61, Hakkari'de 57, Uludağ'da 46, Nemrut'ta 42, Erciyes ve Ovacık'da 35, Sarıkamış ve Ergan'da 31, Konaklı'da 30, Davraz'da 23, Yıldıztepe'de 21 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: