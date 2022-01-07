Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü - Son Dakika

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 103, Kartalkaya'da 80, Hakkari'de 73, Haserek'te 55, Zigana'da 50, Nemrut'ta 42, Uludağ'da 40, Erciyes ve Kartepe'de 38, Mersivan 36, Kop'ta 34, Ovacık'ta 32, Keltepe'de 30, Ergan'da 29, Denizli, Hazarbaba ve Çambaşı'nda 25, Sarıkamış'ta 23, Konaklı'da 22, Davraz ve Yıldız Dağı'nda 19, Ilgaz'da 18, Yıldıztepe'de 16, Yalnızçam'da 11 ve Murat Dağı'nda 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: