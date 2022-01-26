Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 210 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 210, Ovacık'ta 200, Denizli'de 165, Palandöken'de 142, Kartepe ve Yıldız Dağı'nda 130, Yedi Kuyular'da 129, Ilgaz'da 127, Erciyes'te 125, Hakkari ve Uludağ'da 124, Akdağ'da 103, Keltepe'de 97, Haserek'te 92, Yıldıztepe'de 87, Hazarbaba'da 80, Çambaşı'nda 78, Ergan'da 75, Mersivan, Sarıkamış ve Saklıkent'te 62, Murat Dağı ve Zigana'da 60, Elmadağ'da 55, Salda'da 51, Muş'ta 42, Konaklı'da 33, Yalnızçam'da 31 ve Kop'ta 28 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: