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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

12.02.2022 11:17
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 218 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 218 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 218, Ovacık'ta 180, Denizli'de 175, Hakkari'de 163, Davraz'da 156, Palandöken'de 150, Erciyes ve Kartepe'de 140, Yedikuyular'da 136, Yıldız Dağı'nda 135, Uludağ'da 122, Keltepe'de 110, Ergan'da 99, Hesarek'te 98, Yıldıztepe'de 94, Ilgaz'da 85, Sarıkamış'ta 78, Murat Dağı'nda 75, Elmadağ ve Hazarbaba'da 60, Mersivan'da 58, Zigana'da 55, Saklıkent'te 53, Ladik'te 51, Çambaşı'nda 47, Salda'da 41, Konaklı'da 38, Kop'ta 37, Muş'ta 33 ve Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez12.2.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaS-91
PalandökenS-110
OvacıkP18
DavrazP-47
KartepeP-25
UludağS-34
ErciyesS-34
SarıkamışS-111
IlgazS-52
YedikuyularP-28
KüpkıranP-94
Yıldız DağıS-60
YıldıztepeS-73
DenizliS-36
(S: Sisli, P: Puslu)

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Toros Dağları, Kartalkaya, Erciyes, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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