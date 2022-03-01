Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 230 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 157, Ovacık'ta 150, Hakkari'de 143, Denizli'de 140, Kartepe'de 139, Palandöken'de 138, Uludağ'da 133, Yıldız Dağı'nda 120, Ergan'da 105, Erciyes ve Yedikuyular'da 95, Ilgaz'da 85, Sarıkamış'ta 82, Yıldıztepe'de 70, Hazarbaba'da 65, Murat Dağı'nda 45, Çambaşı'nda 38, Konaklı'da 37, Keltepe'de 35, Mersivan'da 34, Kop'ta 33, Saklıkent ve Yalnızçam'da 26, Zigana'da 20, Elmadağ'da 19, Muş'ta 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: