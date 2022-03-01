Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

01.03.2022 09:41
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 230 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 230 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 157, Ovacık'ta 150, Hakkari'de 143, Denizli'de 140, Kartepe'de 139, Palandöken'de 138, Uludağ'da 133, Yıldız Dağı'nda 120, Ergan'da 105, Erciyes ve Yedikuyular'da 95, Ilgaz'da 85, Sarıkamış'ta 82, Yıldıztepe'de 70, Hazarbaba'da 65, Murat Dağı'nda 45, Çambaşı'nda 38, Konaklı'da 37, Keltepe'de 35, Mersivan'da 34, Kop'ta 33, Saklıkent ve Yalnızçam'da 26, Zigana'da 20, Elmadağ'da 19, Muş'ta 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez01.03.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKKY-8-2
PalandökenKY-40
OvacıkKY13
DavrazKKY-32
KartepeKY-20
UludağHKY-5-1
ErciyesKY-31
SarıkamışKY-42
IlgazÇB-51
NemrutKY-52
YıldıztepeKY-10
Gevaş AbalıKKY-64
KandilliKKY-51
YedikuyularKY02
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)

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Kartalkaya, Erciyes, Uludağ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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