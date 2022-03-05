Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

05.03.2022 11:02
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 250 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 250 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 190, Hakkari'de 178, Denizli'de 175, Palandöken'de 165, Ovacık'ta 150, Kartepe'de 143, Uludağ'da 136, Erciyes ve Yıldız Dağı'nda 135'er, Ergan'da 125, Yedikuyular'da 108, Ilgaz'da 106, Sarıkamış'ta 103, Yıldıztepe'de 82, Keltepe'de 80, Hesarek'te 77, Murat Dağı'nda 72, Çambaşı'nda 68, Konaklı'da 56, Akdağ'da 53, Kop, Zigana ve Hazarbaba'da 50'şer, Elmadağ'da 41, Saklıkent'te 39, Mersivan ve Gevaş Abalı'da 32'şer, Yalnızçam'da 20 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez05.03.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaÇB-9-1
PalandökenPB-14-6
DenizliÇB-110
DavrazKKY-80
KartepeÇB05
UludağKY-44
ErciyesPB-11-2
SarıkamışPB-14-3
IlgazS-11-3
OvacıkPB-41
YedikuyularPB-8-3
Gevaş AbalıKY-90
YıldıztepeÇB-10-1
NemrutKY-9-6
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

YORUMLAR
500
Denizli'nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli Denizli'nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kartalkaya, Denizli, Erciyes, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika


Son Dakika
10:58 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yanıtladı: Olası bir savaşta en iyi olduğumuz 3 alan!
10:56 Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek
10:52 Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik
10:41 Demet Akalın Türkiye'nin sağlık sistemini övdü: ABD'de tek serum 12 bin dolar
10:35 Savaşın ortasında kaybolan 7 yaşındaki Türk çocuğu: Annesi yaralandı, kardeşlerini kaybetti
10:32 Annenin sabah oğlunun odasına bıraktığı notta yazanlar sosyal medyada viral oldu
10:14 ABD'den, NATO'nun doğu kanadında bombardıman uçaklarıyla tatbikat: Ukrayna'nın sınırında yapıldı
10:13 Belediye engelledi ididası: Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı!
10:11 Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e: Savaşçılarımıza Harkov'u, Kiev'i ve tüm şehirleri hemen ele geçirme emri verin!
09:57 Yargı'nın Cüneyt'i, Atatürk oldu: Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk'ü o canlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 11:09:15. #1.11#
SON DAKİKA: Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement